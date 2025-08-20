Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:36

Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 2018 году бандитское трио попыталось расправиться с 33-летней москвичкой Еленой — матерью одного из малолетних солистов группы «Джинсовые мальчики». Продюсер этого коллектива в то время уже находился в СИЗО по подозрению в растлении подопечных. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Пуля застряла в голове

На Елену напали 16 мая у дома на Нахимовском проспекте, где она парковала свой автомобиль. Мужчина в спортивном костюме выбежал из-за угла и начал стрелять практически в упор, пишет MK.RU.

Елена чудом осталась жива. Один выстрел пришелся в воздух, а вторая пуля застряла у женщины в голове.

Убивали за полмиллиона

Вскоре в Москве и Подмосковье поймали всех троих исполнителей покушения. Мужчины признались, что должны были получить за убийство женщины 500 тысяч рублей. Но назвать имя заказчика они так и не смогли. Лишь отметили, что сначала выслеживали свою жертву на протяжении месяца.

Следователи рассматривали две версии: месть свидетельнице после задержания продюсера Сергея Грушевского и конфликт с бывшим супругом при разделе семейного имущества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаловались на самодельное оружие

Организатором преступления следователи признали 42-летнего Виктора Ермакова, уроженца Алтайского края, который в 2000 году был судим за кражу. После освобождения мужчина сумел организовать свое подсобное хозяйство в подмосковном Зарайске. Его приговорили к 11 годам колонии в Черемушкинском суде.

Стрелял в Елену 34-летний уроженец Белоруссии Геннадий Колдушко, работавший в хозяйстве Ермакова. Его приговорили к 10 годам колонии. Мужчина жаловался, что на задание им выдали самодельный пистолет, который стрелял с осечками.

Роль водителя выполнял двоюродный брат Ермакова — 47-летний уроженец Балашихи Роман Власов. Его лишили свободы на девять лет. Но в мае 2024 года госфонд «Защитники Отечества» отчитывался, что помог тезке и земляку Романа Власова из Балашихи в поиске работы по возвращении из зоны СВО. Мужчина получил ранение в составе штурмовой бригады под Соледаром.

Растлевал даже племянника

Фактически пострадавшей пришлось параллельно участвовать в двух уголовных процессах с особо тяжким составом преступлений. Женщина сопровождала сына на допросах по делу педофила Грушевского.

Продюсер в суде утверждал, что не признает вину, а его дело заказное. Кто-то якобы попросил лишить его свободы, чтобы «отжать» артистов его коллектива. Поначалу в деле было три пострадавших. К моменту вынесения приговора показания против растлителя дали 20 детей, включая родного племянника.

Детский коллектив «Джинсовые мальчики» записывал треки совместно с Ромой Жуковым, Каем Метовым и солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным.

