Томатный лес на грядке: простая хитрость для сильных кустов

Высокие и мощные кусты томатов — мечта любого огородника. Но вырастить их не так сложно, как кажется: есть простой прием, который помогает растениям развиваться быстрее и давать обильный урожай.

Секрет заключается в посадке томатов под углом, почти горизонтально. Стебель прикапывают так, чтобы только верхушка с листьями оставалась над землей. Вдоль прикопанной части стебля формируются новые корни, а это значит, что куст получает больше питания и становится сильнее. Уже через пару недель растения заметно обгоняют обычные по росту и силе.

Чтобы эффект был максимальным, землю нужно хорошо рыхлить и регулярно поливать. При таком способе кусты превращаются в настоящий томатный «лес»: стебли крепкие, листья мощные, а урожай получается особенно крупным и сладким.

