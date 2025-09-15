Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:35

«Хватит с вершками»: генерал о мобилизационных резервах ВСУ

Генерал Попов: мобилизационных ресурсов ВСУ хватит еще минимум на пять лет

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Мобилизационных ресурсов Вооруженных сил Украины хватит еще как минимум на пять лет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинское командование намеренно создает в медиаполе картину катастрофической нехватки людей, преследуя иную стратегическую цель.

Не надо думать, что у Украины все настолько плохо, как рисуют для СМИ. Со стороны Генштаба ВСУ делается все, чтобы быстрее втянуть в конфликт европейские государства и добровольцев. На Украине стремятся, чтобы это было сделано на государственном уровне со стороны ФРГ, Польши, Франции, Британии и других государств, но под разными прикрытиями, опосредованно, а не в формате помощи личным составом. У ВСУ и своих резервов достаточно. Еще минимум на пять лет с вершками хватит, даже если не брать 18-летних по призыву, — пояснил Попов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что, по расчетам Киева, боевые действия на территории Украины продлятся не более двух лет. По его словам, именно на этот срок рассчитаны текущие мобилизационные ресурсы руководства страны.

ВСУ
Украина
Европа
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
