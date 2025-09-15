Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:00

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не астры и не ромашки: удивительный многолетник цветет 4 месяца и не боится мороза! Доротеантус (Delosperma) — «живой ковёр» для вашего сада! Это растение с ярким южноафриканским характером завоевало сердца садоводов благодаря своей неприхотливости и необычной декоративности. Доротеантус, известный также как делосперма или «живой ковёр», образует плотные подушки сочной зелени, усыпанные множеством сияющих цветков, похожих на миниатюрные астры или ромашки.

Цветки открываются только на солнце, поэтому клумбы с доротеантусом словно «просыпаются» вместе с рассветом. Растение невысокое — всего 10–15 см, зато быстро разрастается, превращая даже небольшой уголок сада в яркий ковер. Цветёт обильно и продолжительно: с июня и практически до сентября. Палитра оттенков впечатляет — от лимонно-жёлтого и оранжевого до пурпурного и розового.

Главный плюс — удивительная зимостойкость. Современные сорта доротеантуса выдерживают морозы до –25 °C без укрытия, что делает его идеальным почвопокровником для средней полосы. На одном месте «живой ковёр» может расти до 5–6 лет, не теряя декоративности. Доротеантус прекрасно чувствует себя на бедных и каменистых почвах, не боится засухи и отлично подходит для альпийских горок, бордюров и солнечных цветников. Минимум ухода, максимум эффекта — именно за это садоводы ценят «живой ковёр».

Ранее мы рассказывали о неприхотливых многолетниках. Красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

сады
цветы
дачи
клумбы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
