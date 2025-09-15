В США указали на один нюанс после митингов в Великобритании

В США указали на один нюанс после митингов в Великобритании WP: митинги против мигрантов в Лондоне доказывают рост национализма в Европе

Антимигрантские протесты, прошедшие в минувшие выходные в Великобритании, продемонстрировали не только рост националистических настроений в Европе, но и популярность политики в стиле движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») президента США Дональда Трампа, пишет американская газета The Washington Post. По данным издания, десятки тысяч протестующих прошли маршем по центру Лондона, показав силу националистических настроений на европейской территории.

Рекордные десятки тысяч протестующих против мигрантов прошли маршем по центру британской столицы в минувшие выходные, продемонстрировав силу националистических настроений во всей Европе и растущую привлекательность политики в стиле MAGA, — говорится в материале.

Ранее в Лондоне прошел крупнейший за последние десятилетия митинг с рекордным числом участников. По разным оценкам, в акции приняли участие от 110 до 150 тысяч человек. Массовое мероприятие, организованное Томми Робинсоном, вылилось в напряженные столкновения с полицией. Протестующие выступали против миграционной политики правительства и премьер-министра Кира Стармера.

Шествие стартовало в Рассел-сквере и направилось к Уайтхоллу, однако огромная толпа не поместилась в запланированной зоне. По данным столичной полиции, сотрудники столкнулись с «неприемлемым насилием»: в них бросали бутылки и сигнальные ракеты, наносили удары.