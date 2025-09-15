Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:08

«Перерастает в агрессивную»: Лукашенко осудил текущую политику Запада

Лукашенко: недружественная политика Запада перерастает в агрессивную

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Недружественная по отношению к России и Белоруссии политика Запада перерастает в агрессивную, заявил в интервью журналу «Разведчик» президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что показательным примером является минирование Польшей и странами Прибалтики границы с республикой.

Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что такие действия стран Запада не способствуют укреплению безопасности в регионе. Он также указал, что эти государства давно недружественно настроены по отношению к РФ и Белоруссии.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что страна готова реагировать на любые провокационные действия в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». По его словам, процесс носит исключительно оборонительный характер и направлен на улучшение координации между армиями союзников.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на учения «Запад-2025» России и Белоруссии отражает эмоциональное напряжение в Европе. Он отметил, что это вызвано негативным отношением Запада к Москве.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Европа
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Нагиев, работа в Израиле, слухи об изменах жены: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.