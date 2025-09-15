«Перерастает в агрессивную»: Лукашенко осудил текущую политику Запада

Недружественная по отношению к России и Белоруссии политика Запада перерастает в агрессивную, заявил в интервью журналу «Разведчик» президент республики Александр Лукашенко. Он отметил, что показательным примером является минирование Польшей и странами Прибалтики границы с республикой.

Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную, — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что такие действия стран Запада не способствуют укреплению безопасности в регионе. Он также указал, что эти государства давно недружественно настроены по отношению к РФ и Белоруссии.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что страна готова реагировать на любые провокационные действия в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». По его словам, процесс носит исключительно оборонительный характер и направлен на улучшение координации между армиями союзников.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на учения «Запад-2025» России и Белоруссии отражает эмоциональное напряжение в Европе. Он отметил, что это вызвано негативным отношением Запада к Москве.