Опубликованы кадры операции по задержанию спонсоров ВСУ

Следственный комитет России показал видео задержания членов ОПГ, которые вывели за границу более 2,5 млрд рублей, а также финансировали ВСУ. Всего были пойманы пять человек, еще один фигурант объявлен в розыск, передает РИА Новости.

На кадрах запечатлен как сам момент задержания, так и обыски. Оперативники нашли у членов ОПГ деньги, которые те прятали в сейфах и разных сумках, печати микрофинансовых организаций, квитанции и документацию. На одной из стен офиса фигурантов можно заметить надпись: «Время делать деньги».

Ранее представитель СК России Светлана Петренко отмечала, что организатором группы оказался гражданин Латвии, а бенефициар международного холдинга объявлен в международный розыск. По ее словам, участники ОПГ под видом микрофинансовой организации совершили около 500 банковских переводов на более чем 2,5 млрд рублей. Двое обвиняемых систематически переводили деньги для поддержки ВСУ в иностранной валюте и обеспечивали украинские вооруженные формирования транспортными средствами.