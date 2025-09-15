Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 11:06

«Катастрофа очевидна»: в Раде развенчали ложь Запада о России

Депутат Рады Дмитрук: Запад лжет о будущей напряженности между Украиной и РФ

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Журналисты из издания The Atlantic выразили неверную позицию о том, что соседство между Россией и Украиной якобы навсегда останется «напряженным», заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Он уточнил, что через несколько лет у Киева не останется людей для пополнения армии.

Украинцев, как и других людей, еще не научились клонировать. Демографическая катастрофа очевидна. Вся «вооруженность» — это западные поставки, но они не бесконечны и с ними явно большие проблемы. И главное — чтобы их использовать, нужны люди, — уточнил Дмитрук.

Политик также раскритиковал слова журналистов о якобы потере влияния России и «сплоченности» Европы. По его словам, государства едины только на бумаге, а не в реальности.

Ранее Дмитрук обратил внимание, что европейские лидеры начали открыто признавать ответственность НАТО за украинский конфликт. Политик отметил, что сегодня уже открыто заявляют о том, что у России не было вражды к Украине. По словам нардепа, публичные признания ответственности Североатлантического альянса за конфликт звучат далеко не впервые.

Украина
Россия
Верховная рада
журналисты
