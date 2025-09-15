Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:25

Нет времени возиться с тортом? 10 рецептов крема на скорую руку!

Быстрый рецепт крема для торта Быстрый рецепт крема для торта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется быстро украсить торт, но времени на сложные рецепты нет. Простые кремы помогут создать нежную начинку буквально за несколько минут: от классических до необычных, с шоколадом, фруктами или орехами. Мы собрали десять идей, которые подойдут и для домашних пирогов, и для эффектных десертов к празднику.

Сметанный с сахарной пудрой

Соедините густую сметану с парой ложек сахарной пудры и щепоткой ванили, взбейте венчиком до легкой пены. Такой крем идеально пропитает коржи и придаст им легкую кислинку.

Масляный с вареным сгущенным молоком

Размягченное сливочное масло быстро взбейте с банкой вареной сгущенки, пока масса не станет однородной и пышной. Этот вариант особенно хорош для коржей медовика и песочных тортов.

Шоколадный ганаш

Сливки средней жирности слегка подогрейте и залейте ими мелко нарезанный темный шоколад. Перемешайте, пока не пропадут комочки и шоколад полностью не остынет, остудите и ненадолго уберите в холодильник — получится плотный, но шелковистый крем для покрытия и прослойки.

Творожно-сливочный крем

Мягкий творог протрите через сито, добавьте немного сливочного сыра и пару ложек сахарной пудры. Взбейте до воздушности — такой крем подойдет для легких бисквитов и ягодных десертов.

10 рецептов крема на скорую руку 10 рецептов крема на скорую руку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонный заварной крем

Смешайте яйца с сахаром и лимонным соком, поставьте на водяную баню и помешивайте до загустения. В конце положите кусочек сливочного масла — получится освежающий крем с легкой кислинкой, который хорошо сочетается с ванильным тестом.

Ореховый крем со сливками

Обжаренные грецкие орехи измельчите в крошку, соедините со слегка взбитыми сливками и ложкой меда. Масса станет ароматной и отлично подойдет для «Наполеона» или вафельных коржей.

Йогуртовый крем с фруктами

Натуральный густой йогурт соедините с небольшим количеством сахарной пудры и нарезанными кусочками клубники или банана. Такой крем лучше использовать сразу, он придает десерту свежесть и легкость.

Шоколадно-ореховая паста с маскарпоне

Смешайте пару ложек любимой ореховой пасты с мягким сыром маскарпоне, слегка взбейте — получится плотная намазка с ярким вкусом, которой удобно прослаивать коржи или наполнять профитроли.

Сливочный сыр с карамелью

Готовую карамель или вареную сгущенку вмешайте в мягкий сливочный сыр, аккуратно перемешайте лопаткой. Такой крем станет отличным слоем для чизкейка без выпечки или нежным украшением кексов.

Взбитые сливки с какао

Сливки высокой жирности охладите и взбейте с чайной ложкой какао и небольшой порцией сахарной пудры. Нежная масса прекрасно держит форму и подойдет для украшения капкейков или «Наполеона».

Простые рецепты крема для торта Простые рецепты крема для торта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы для идеального крема

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Сливки и посуду для взбивания охлаждайте.

  • Для устойчивости добавляйте растворенный желатин.

Вот еще несколько полезных лайфхаков. Готовый крем храните в холодильнике до использования, чтобы кремы получались пышными и стабильными, используйте холодные сливки и качественное масло, а для шоколадных вариантов выбирайте плитки с содержанием какао не менее 50 %.

Любой из этих рецептов можно адаптировать, добавив ликер, цедру цитрусовых или щепотку корицы — десерт заиграет новыми красками.

Посмотрите подборку летних пирогов у нас на сайте — со сливами, с яблоками и грушами.

кремы
крем
рецепты
рецепт
десерты
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрый рецепт
лакомства
Анастасия Фомина
А. Фомина
