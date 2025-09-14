Творожные булочки с сахаром: быстро и без сложных ингредиентов

Нежные творожные булочки с сахаром — это идеальный десерт к чаю, который готовится быстро и без сложных ингредиентов. Отличный вариант, когда сырники надоели, но хочется приготовить что-то вкусное.

Рецепт: разомните 200 г творога вилкой, добавьте 100 г размягченного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и постепенно введите 250 г муки. Замесите мягкое тесто, скатайте из него шарики, обмакните верхушку в сахар и выложите на противень. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Секрет идеальных булочек — не пересушить их в духовке, они должны оставаться мягкими внутри. Подавайте их теплыми — они хороши сами по себе, а также со сметаной или вареньем. Это лакомство понравится и взрослым, и детям, а готовится оно так просто, что справится даже начинающий кулинар.

