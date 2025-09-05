Саммит ШОС — 2025
Завтрак, который съедается без уговоров: яблочные оладьи за 10 минут

Нежные яблочные оладьи — это идеальный завтрак с золотистой корочкой снаружи и сочной мягкой текстурой внутри, с яркой фруктовой ноткой и легкой кислинкой, которая идеально дополняется сладостью сахара или меда.

Для приготовления натрите на крупной терке 2 яблока, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли и корицы. Всыпьте 5-6 ст. л. муки, чтобы тесто получилось густым, как сметана. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяного цвета.

Подавайте оладьи горячими, полив медом, сметаной или посыпав сахарной пудрой. Они особенно хороши с чаем или кофе. Это завтрак, который готовится за 10 минут и съедается без уговоров. Нравится и детям, и взрослым.

Ранее стало известно, как быстро приготовить творожную запеканку: на случай, когда нет времени возиться с сырниками.

