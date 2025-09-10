«Живут интригами и злобой»: в Раде раскрыли, как Банковая мстит Кулебе Депутат Рады Геращенко: Банковая мстит Кулебе запретом на выезд с Украины

Запрет на выезд с Украины для бывших дипломатов — это попытка администрации президента страны Владимира Зеленского монополизировать контакты с Западом и наказать тех, кто покинул правительство, например, бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу, рассказала в Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко. По ее словам, Банковая одержима интригами и злобой.

Банковая живет мелкими интригами, местью и злобой ко всем, кто не с ними. Глупая и недальновидная политика, но для Кулебы это не секрет, — высказалась парламентарий.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Кулеба срочно отправился в Польшу, не желая оставаться в стране. По его мнению, такое поведение типично для украинского руководства, которое использует государство для личной выгоды. Журавлев отметил, что чиновники заранее позаботились о комфортном проживании за границей на случай кризиса.

До этого экс-министр иностранных дел Украины сообщил, что уехал из страны после того, как Зеленский подписал указ, запрещающий выезд за границу бывшим дипломатам. По его словам, это решение создало для него личную угрозу.