Пожарные спасли мужчину из «огненного ада» в Москве Сотрудники МЧС Москвы с помощью автолестницы спасли мужчину из горящей квартиры

В Алымовом переулке Москвы произошло загорание квартиры на пятом этаже жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС. Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали одного человека из горящего помещения. Пострадавший передан медицинским работникам для осмотра и оказания необходимой помощи.

В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте происшествия работают расчеты пожарно-спасательных подразделений, которые проводят все необходимые мероприятия.

