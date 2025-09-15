Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:29

Пожарные спасли мужчину из «огненного ада» в Москве

Сотрудники МЧС Москвы с помощью автолестницы спасли мужчину из горящей квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алымовом переулке Москвы произошло загорание квартиры на пятом этаже жилого дома, сообщает пресс-служба МЧС. Пожарные с помощью автолестницы эвакуировали одного человека из горящего помещения. Пострадавший передан медицинским работникам для осмотра и оказания необходимой помощи.

В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте происшествия работают расчеты пожарно-спасательных подразделений, которые проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что крупный лесной пожар, возникший в поселке Орджоникидзе рядом с Феодосией, в Крыму, удалось локализовать. Первоначально огонь распространился на 20 гектаров сухой растительности — причиной быстрого распространения стали сильный ветер и сложный рельеф местности.

До этого в МЧС России сообщили о крупном возгорании в Иркутске — огонь вспыхнул в здании, где располагались торговые павильоны. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работали 40 спасателей, для ликвидации огня привлекли 12 единиц специальной техники.

МЧС
пожары
Москва
спасатели
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

