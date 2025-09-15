Празднование Дня города в Москве
Мужчина изнасиловал женщину из-за неприязни на «расовой почве»

В Великобритании расиста задержали по подозрению в изнасиловании

В Великобритании был задержан мужчина по подозрению в изнасиловании, которое было совершено на «расовой почве», сообщает The Guardian. Жертвой преступления стала 20-летняя британка сикхского происхождения.

Потерпевшая рассказала полиции, что во время нападения в районе Тейм-роуд в Олдбери злоумышленник выкрикнул в ее адрес расистское оскорбление. Согласно заявлению Федерации сикхов Великобритании, нападавший сказал ей: «Тебе не место в этой стране, убирайся».

Сейчас подозреваемый все еще остается под стражей. Пострадавшая получает необходимую поддержку в рамках расследования.

Ранее суд в США приговорил 19-летнего Джуваана Стюарта к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 61-летней женщины. Он зарезал и задушил жертву после предложения очистить ее автомобиль от снега.

Между тем известный комик и актер Джон Рип был задержан правоохранительными органами США по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних. Ему предъявлены обвинения по 10 эпизодам сексуальной эксплуатации детей.

Великобритания
расизм
изнасилования
происшествия
