Грибникам дали советы, как не заблудиться в лесу В Следкоме по Саратовской области призвали грибников брать с собой телефон в лес

Перед тем как отправиться в лес, грибникам нужно изучить на карте участок местности, где планируется сбор, а также взять с собой заряженный телефон, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СК РФ по Саратовской области. Для вылазок на природу лучше подбирать одежду ярких цветов или со светоотражающими элементами.

Прежде чем уйти в лес, важно предупредить близких о своих планах, а также выяснить, где находятся ближайшие дороги, сообщили в ведомстве. На природе понадобятся внешний аккумулятор, вода, еда, репеллент, бинт, антисептик, бумажная карта и компас.

Кроме того, при себе грибникам лучше иметь свисток или фонарик. С помощью них можно подать сигнал SOS. Чтобы не потеряться, лучше не сходить с тропы и запоминать ориентиры, к примеру реки, холмы или вышки. Кроме того, важно следить за временем и возвращаться до наступления темноты, предупредили россиян.

Спасатель Алексей Дударев ранее посоветовал при встрече с медведем не поворачиваться спиной к дикому зверю. Это может спровоцировать животное на нападение. По его словам, нужно не поддаваться панике и медленно отходить от медведя по диагонали.