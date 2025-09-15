Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025

В МО раскрыли, сколько БПЛА ВСУ было уничтожено за сутки

МО: силы противовоздушной обороны уничтожили 82 БПЛА ВСУ за сутки

ПВО РФ

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских БПЛА, сообщили представители Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По их словам, все беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой сообщил, что Вооруженные силы Украины получают новые разработки беспилотных летательных аппаратов из Израиля. Он также отметил, что все страны НАТО активно поставляют дроны Киеву. По словам генерала, Тель-Авиву важно протестировать свое вооружение на территории Европы. ВСУ получают как беспилотники самолетного типа, так и квадрокоптеры, подчеркнул Липовой.

Также он заявил, что единственный способ прекратить постоянные атаки беспилотников ВСУ на российскую территорию — добиться капитуляции Украины. По его словам, для этого также необходимо создать буферную зону протяженностью более тысячи километров.

Минобороны РФ
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ПВО
