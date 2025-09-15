Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:51

Педофил ощупал школьника, который якобы с ним заигрывал

В Колпино задержали засунувшего руку в шорты ребенка мужчину

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Колпино 32-летний мужчина совершил противоправные действия в отношении 12-летнего школьника, сообщает 78.ru. Инцидент произошел, когда мальчик отправился в магазин за продуктами. Незнакомец сначала потрогал ребенка за ягодицы в магазине. Когда школьник вернулся домой и отдал покупки матери, он отправился в другой магазин, где тот же мужчина вновь его поджидал. Подозреваемый засунул руки в шорты ребенка и потрогал за интимные места. Ребенку удалось вырваться и убежать домой, где он рассказал обо всем матери.

Женщина немедленно обратилась в полицию. Оперативники задержали подозреваемого, которым оказался 32-летний местный житель. Он пояснил, что совершил эти действия, поскольку решил, будто мальчик с ним заигрывает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Москве 45-летний рабочий из Дагестана был арестован на 10 суток за домогательства к пассажирке в переходе станции метро «Комсомольская» и последующее непристойное поведение в полиции. Вечером 21 августа он прикоснулся к ягодицам женщины, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы. После задержания мужчина, находясь в комнате полиции, продемонстрировал половой орган сотрудникам, что стало основанием для составления второго протокола.

До этого в США преподаватель Ким Уилсон был привлечен к уголовной ответственности за сексуальные домогательства к несовершеннолетним ученицам. 64-летний педагог из Сакраменто использовал для преступлений школьный журналистский кружок, который он основал, а также проводил мероприятия у себя дома.

