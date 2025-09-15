Даванков раскрыл главные особенности выборов в приграничных регионах

В приграничных районах выборы проходят с паузами из-за воздушной тревоги, рассказал первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков на пресс-конференции. Так на участках пытаются избежать большого скопления людей, передает слова политика корреспондент NEWS.ru.

Я часто бываю в Белгороде, в Курске, в Донецкой Народной Республике, в Луганске. Если там тревога, например, и она может длиться целый день, то просто это мешает самому проведению выборов. Приходится делать паузы, чтобы не было большого скопления людей, — уточнил Даванков.

При этом во многих других регионах России голосование можно провести за один день, особенно в районах с невысокой плотностью населения. Также процесс выборов облегчает возможность дистанционного голосования через электронные ресурсы, добавил замруководителя фракции.

Ранее стало известно, что, по предварительным подсчетам, главы Татарстана и Ленинградской области Рустам Минниханов и Александр Дрозденко, а также врио губернаторов Курской и Оренбургской областей Александр Хинштейн и Евгений Солнцев показали лучшие результаты на выборах. Обработка бюллетеней продолжается, но в этих регионах большинство уже подсчитано.