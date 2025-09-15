Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:18

Даванков раскрыл главные особенности выборов в приграничных регионах

Даванков: выборы в приграничных регионах приходится откладывать из-за обстрелов

Владислав Даванков Владислав Даванков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В приграничных районах выборы проходят с паузами из-за воздушной тревоги, рассказал первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков на пресс-конференции. Так на участках пытаются избежать большого скопления людей, передает слова политика корреспондент NEWS.ru.

Я часто бываю в Белгороде, в Курске, в Донецкой Народной Республике, в Луганске. Если там тревога, например, и она может длиться целый день, то просто это мешает самому проведению выборов. Приходится делать паузы, чтобы не было большого скопления людей, — уточнил Даванков.

При этом во многих других регионах России голосование можно провести за один день, особенно в районах с невысокой плотностью населения. Также процесс выборов облегчает возможность дистанционного голосования через электронные ресурсы, добавил замруководителя фракции.

Ранее стало известно, что, по предварительным подсчетам, главы Татарстана и Ленинградской области Рустам Минниханов и Александр Дрозденко, а также врио губернаторов Курской и Оренбургской областей Александр Хинштейн и Евгений Солнцев показали лучшие результаты на выборах. Обработка бюллетеней продолжается, но в этих регионах большинство уже подсчитано.

Владислав Даванков
выборы
Белгородская область
ЛДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.