Педиатр обратилась к родителям, страдающим от «сплошного больничного» Врач Одзиляева: ребенок чаще болеет в детсаду из-за стресса и тесной компании

Когда ребенок только начинает ходить в детский сад, почти все родители сталкиваются с периодом, который метко называют «сплошной больничный», и причин для этого сразу несколько, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-педиатр Мария Одзиляева. По ее словам, дело не только в бактериях и вирусах.

Так, одна из причин — это тесная компания, отметила специалист. Большое количество детей в одном помещении создает идеальные условия для обмена инфекциями. В детсаду у малышей все общее — игрушки, карандаши, книги, а это отличные переносчики вирусов, объяснила медик.

Также существует такое понятие, как синдром закрытого окна. Редкие проветривания и сухой воздух в группах помогают микробам распространяться, а пересушенные слизистые у ребенка начинают хуже выполнять свою защитную функцию, подчеркнула Одзиляева.

В качестве еще одной причины частых болезней эксперт назвала серьезную психологическую нагрузку на ребенка в связи с адаптацией к детскому саду и стресс из-за расставания с родителями. Наконец на состояние малыша напрямую влияют новые контакты. В детсаду иммунитет ребенка сталкивается с десятками незнакомых ему патогенов, против которых у него пока нет защиты, поэтому дети легко заражаются друг от друга, резюмировала педиатр.

Ранее педиатр Надежда Попова призвала родителей привить детей от гриппа в сентябре. По ее словам, предсказать точное начало всплеска заболеваемости сложно, но лучше всего пройти процедуру в первый месяц осени. Особенно это касается детей с хроническими болезнями.