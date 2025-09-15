Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:49

«Высший класс»: в Белом доме решили исполнить заветную мечту Трампа

В Белом доме началось строительство бального зала за $200 млн

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Администрация США начала строить в Белом доме бальный зал за $200 млн (16,8 млрд рублей) для приема высокопоставленных гостей, сообщает The Washington Post. По информации газеты, это давняя мечта американского лидера Дональда Трампа. Ожидается, что площадь объекта составит 8,4 тыс. квадратных метров.

На участке к югу от восточного крыла Белого дома уже началась вырубка деревьев и кустарников, также там появились строительные материалы. Согласно задумке, бальный зал сможет вместить до 900 человек. Сейчас самое большое помещение в Белом доме — Восточный зал — рассчитано на 200 мест. Строительство должно быть завершено до окончания президентского срока Трампа.

Это будет высший класс. [Зал] будет настолько хорош, насколько это может быть сделано в любой точке мира, — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что цена так называемой американской мечты — совокупной стоимости достижения ключевых жизненных целей в США — превысила $5 млн (422 млн рублей). По словам аналитиков, этот показатель вырос на $600 тыс. (50,6 млн рублей) по сравнению с 2024 годом и демонстрирует почти 50%-й рост за два года.

