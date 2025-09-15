Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:50

В ГД призвали запретить объявления о сдаче жилья с пометкой «без детей»

Депутат Останина назвала незаконными объявления о сдаче жилья без детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объявления о сдаче жилья с пометкой «без детей» являются незаконными, поскольку это определенная форма дискриминации, которая нарушает конституционные права граждан, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Парламентарий подчеркнула, что подобная практика представляет собой вызов демографической политике государства, направленной на повышение рождаемости.

В нашей стране гендерная дискриминация, национальная или дискредитация по возрасту запрещена, поэтому публикации аренды жилья с пометкой «только семьям без детей» — не что иное, как нарушение закона, а по большему счету, это и нарушение норм человеческой морали. Для родителей, которые воспитывают детей и видят подобные публикации, — это плевок и оскорбление. Сейчас нам необходимо отвечать на демографический вызов. Сделать это мы можем, в том числе увеличив рождаемость. Мы должны ввести запрет на такого рода объявления как нарушающие принцип, заложенный в Конституции нашей страны, в которой говорится, что все равны от рождения. Это вопрос правоприменительной практики, — пояснила Останина.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами в размере до семи тысяч рублей. Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента своего переезда.

