15 сентября 2025 в 15:53

МAX начал тестировать цифровой ID

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В мессенджере МAX начали тестировать функцию цифрового ID, следует из пресс-релиза, который появился в распоряжении NEWS.ru. Новый инструмент позволяет подтверждать возраст, а также статус студента или многодетного родителя в онлайн-формате, без использования бумажных документов.

Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет, — сказано в пресс-релизе.

С его помощью пользователи смогут подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и другие данные. Личность подтверждается через динамический QR-код в профиле. Оформить цифровой ID могут граждане России старше 18 лет.

Чтобы создать цифровой ID в МAX, нужно обновить оба приложения, зайти в «Профиль» и выбрать «Цифровой ID». Затем — подтвердить вход по биометрии, перейти в «Госуслуги», сделать селфи и дождаться подтверждения.

Цифровой ID работает только на вашем устройстве, защищен Face ID или отпечатком, QR-код обновляется каждые 30 секунд. При сканировании личные данные не передаются. Его можно использовать в отелях и для подтверждения возраста или статуса.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев открыл собственный канал в мессенджере МAX. 14 сентября, в день своего 60-летия, он опубликовал первое видеообращение.

MAX
мессенджеры
QR-код
Россия
