Певица Margo рассказала о знакомстве с Киркоровым

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что артист Филипп Киркоров назвал ее молодой Мадонной после одного из выступлений. В новом выпуске подкаста «Ниче Святого» на музыкальном сервисе «Звук» артистка рассказала, что певец высоко оценил ее танцевальные навыки.

Я однажды наблюдала за Филиппом. И знаете, что заметила? Когда ему неинтересно, он сидит в телефоне, переписывается с кем-то. Но в тот момент, когда я вышла на сцену, он отложил телефон и смотрел на меня — от начала до конца <...>. Мой продюсер подвел меня к Филиппу со словами: «Филипп, познакомьтесь, это Margo. Мы вас очень любим!» И Филипп ответил: «Margo, вы издали напомнили мне молодую Мадонну. Вы такая же танцевальная!» — рассказала Margo.

Ранее певица рассказала, что Филипп Киркоров решил стать ее продюсером после того, как увидел ее танец на сцене. Это произошло во время выступления на одной из музыкальных премий, где у девушки возникли технические проблемы с микрофоном, что повлияло на качество вокала.

Margo также сообщала о начале отношений с одним из российских поп-исполнителей, не раскрывая его личности. По словам певицы, Филипп Киркоров одобрил ее выбор и выразил желание присутствовать на будущей свадьбе. Овсянникова добавила, что с Киркоровым у них сложились близкие дружеские отношения, выходящие за рамки профессионального сотрудничества.