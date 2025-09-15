Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:01

Певица Margo рассказала о знакомстве с Киркоровым

Певица Margo заявила, что Киркоров назвал ее молодой Мадонной

Филипп Киркоров и певица Margo Филипп Киркоров и певица Margo Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) заявила, что артист Филипп Киркоров назвал ее молодой Мадонной после одного из выступлений. В новом выпуске подкаста «Ниче Святого» на музыкальном сервисе «Звук» артистка рассказала, что певец высоко оценил ее танцевальные навыки.

Я однажды наблюдала за Филиппом. И знаете, что заметила? Когда ему неинтересно, он сидит в телефоне, переписывается с кем-то. Но в тот момент, когда я вышла на сцену, он отложил телефон и смотрел на меня — от начала до конца <...>. Мой продюсер подвел меня к Филиппу со словами: «Филипп, познакомьтесь, это Margo. Мы вас очень любим!» И Филипп ответил: «Margo, вы издали напомнили мне молодую Мадонну. Вы такая же танцевальная!»рассказала Margo.

Ранее певица рассказала, что Филипп Киркоров решил стать ее продюсером после того, как увидел ее танец на сцене. Это произошло во время выступления на одной из музыкальных премий, где у девушки возникли технические проблемы с микрофоном, что повлияло на качество вокала.

Margo также сообщала о начале отношений с одним из российских поп-исполнителей, не раскрывая его личности. По словам певицы, Филипп Киркоров одобрил ее выбор и выразил желание присутствовать на будущей свадьбе. Овсянникова добавила, что с Киркоровым у них сложились близкие дружеские отношения, выходящие за рамки профессионального сотрудничества.

певицы
шоу-бизнес
Филипп Киркоров
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.