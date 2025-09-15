У сына Айзы нашли опасное заболевание

Блогер Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале сообщила, что у ее младшего сына Элвиса диагностирована лихорадка денге. Результаты анализов показали низкий уровень тромбоцитов в крови, добавила она. Мальчику назначен постельный режим, и теперь семья надолго останется дома.

Элвис держится, хотя его знобит жутко. Анализа на денге не существует, как и лечения. Но вот показатель тромбоцитов показывает наличие болезни. Теперь только питье, сон, еда, которая влезет в него, и покой, — написала Айза.

Блогер также отметила, что уже много лет они с сыном болеют одновременно. Сейчас рядом с Айзой находится ее возлюбленный Степан, который поддерживает семью и заботится о ней.

Ранее в Московской области у пассажира, прибывшего из Шри-Ланки, обнаружили симптомы лихорадки денге. О потенциально опасном заболевании узнали в службе санитарно-карантинного контроля аэропорта Домодедово. После этого были начаты противоэпидемические меры.

Отмечается, что вернувшийся домой из Шри-Ланки россиянин попал в больницу из-за укуса комара. Выяснилось, что во время поездки он заразился лихорадкой денге.