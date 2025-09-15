Появилось фото купюр €50 евро с сатаной

Появилось фото купюр номиналом в €50 евро, которые заметили жители Болгарии. В TikTok распространилось видео, где две банкноты сложены вместе и представляют собой рогатого демона, если поднести их к зеркалу.

В посте, распространяемом в религиозных группах, утверждается, что купюра может стать доказательством прихода дьявола в Болгарию. Сотрудники ЕЦБ уже пояснили, что дизайн современных банкнот евро основан на теме «эпохи и стили».

Представители ЕЦБ опровергли сообщение о дьяволе, подчеркнув, что на лицевой стороне изображены окна и двери, символизирующие открытость Европы, а мосты на оборотной стороне олицетворяют коммуникацию между народами континента. Представители ЕЦБ заявили, что любые другие изображения, которые могут проявиться при складывании купюр, являются случайными и не имеют никакого отношения к официальному дизайну.

Ранее в нескольких болгарских городах прошли массовые митинги против введения евро. Протестующие выражали свое несогласие с грядущими переменами и требовали отставки правительства.