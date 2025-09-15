Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:02

В ЕС раскрыли, есть ли дьявол на европейских купюрах

ЕЦБ заявил об отсутствии изображений дьявола на европейских купюрах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские финансовые институты не изображали дьявола на банкноте номиналом €50, сообщили в Европейском центральном банке национальному вещателю Болгарии, готовящейся к вступлению в еврозону. В ЕЦБ пояснили, что дизайн текущей серии евро построен вокруг темы «эпохи и стили». При этом любые другие изображения, возникающие при сгибании купюр определенным образом, случайны.

Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме «эпохи и стили». На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. <...> Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы. <…> Другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну, — говорится в сообщении.

Ранее в Софии и других городах Болгарии прошли массовые протесты против введения евро и за отставку правительства. Организатором митинга, который парализовал движение в центре столицы, выступила партия «Возрождение». В акции принял участие депутат Европейского парламента Петр Волгин, который призвал к укреплению независимости государства. Он подчеркнул, что решения о будущем страны должны приниматься внутри Болгарии, а не за ее пределами, чтобы обеспечить самостоятельность и избежать нынешних угроз.

