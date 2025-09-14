В Софии и других городах Болгарии прошли массовые протесты против введения евро и за отставку правительства, передает ТАСС. Организатором митинга, который парализовал движение в центре столицы, выступила партия «Возрождение».

Послание нашего протеста — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев, — прокомментировал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Депутат Европейского парламента Петр Волгин также участвовал в акции и призвал к укреплению независимости Болгарии. Он заявил, что хочет, чтобы решения о будущем страны принимались внутри страны, а не за границей. Его цель — обеспечить самостоятельность и избежать конфликта, который сейчас представляет главную угрозу.

Митинг развернулся у здания парламента Болгарии, неподалеку от администрации президента и правительства. После этого по улицам Софии прошло большое шествие.

