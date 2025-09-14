Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 11:03

В Болгарии прошли митинги против введения евро

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Софии и других городах Болгарии прошли массовые протесты против введения евро и за отставку правительства, передает ТАСС. Организатором митинга, который парализовал движение в центре столицы, выступила партия «Возрождение».

Послание нашего протеста — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев, — прокомментировал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Депутат Европейского парламента Петр Волгин также участвовал в акции и призвал к укреплению независимости Болгарии. Он заявил, что хочет, чтобы решения о будущем страны принимались внутри страны, а не за границей. Его цель — обеспечить самостоятельность и избежать конфликта, который сейчас представляет главную угрозу.

Митинг развернулся у здания парламента Болгарии, неподалеку от администрации президента и правительства. После этого по улицам Софии прошло большое шествие.

Ранее более 110 тыс. человек вышли на улицы Лондона в рамках протестов против нелегальной миграции, организованных правыми движениями под лозунгом «Объедини королевство». Полиция использовала видеозаписи с вертолетов для подсчета участников.

Болгария
София
евро
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.