Певица Margo призналась, как Киркоров стал ее продюсером Magro рассказала, что Киркоров стал ее продюсеров после просмотра танца

Певица Margo (настоящее имя Маргарита Овсянникова) в интервью журналистке Алене Блин рассказала, что артист Филипп Киркоров решил стать ее продюсером после того, как увидел ее танец на сцене во время выступления на одной из музыкальных премий. Девушка призналась, что пела тогда не лучшим образом из-за проблем с микрофоном.

Я так красиво танцевала! И мой на то время продюсер подвел меня к Филиппу, чтобы познакомиться. А он говорит: «Ааах! Вы мне издали напомнили Мадонну в молодые годы! Вы такая танцевальная, — рассказала певица.

Ранее Margo рассказала, что у нее появились отношения с одним из русских поп-исполнителей. При этом блогер не стала раскрывать личность нового избранника. По признаниям певицы, Филипп Киркоров одобрил ее избранника и выразил желание посетить их будущую свадьбу. Овсянникова добавила, что с Киркоровым они стали близкими друзьями.

До этого стало известно, что Овсянникова заработала на бизнесе 33,8 млн рублей. Протеже Филиппа Киркорова руководит тремя компаниями.