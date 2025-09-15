Прохор Шаляпин показал архивное фото с Ириной Дубцовой

Певец Прохор Шаляпин в шутку подтвердил свое родство с коллегой Ириной Дубцовой — через дедушку оперного исполнителя Федора Шаляпина и бабушку, балерину Майю Плисецкую. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) музыкант показал редкое фото с певицей, сделанное, когда им обоим было по 13-14 лет. Оказалось, что знаменитости знакомы практически с детства.

На снимке Дубцова держит знаменитого исполнителя на руках. При этом будущие звезды стоят в озере.

Ранее Прохор Шаляпин дал совет бывшей балерине Анастасии Волочковой защитить свое имущество от возможных брачных аферистов. Он выразил опасения, что среди тех, кто ежедневно делает балерине предложения, могут находиться мошенники.

Также Прохор Шаляпин сообщил, что после заключения брака с телеведущей Ольгой Вашуриной чувствует себя счастливым человеком. Он подчеркнул, что им вдвоем хорошо, несмотря на наличие недоброжелателей.

До этого в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале произошел конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Поводом стало выступление артиста вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнившим песню «Единственная моя». Жюри подвергло номер критике, что вызвало горячий спор между участниками программы.