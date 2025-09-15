Миллиардер и финансист Джордж Сорос — живое воплощение конспирологических теорий о «рептилоидах», сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. По его словам, об этом говорят те, кто лично общался с предпринимателем.

Масса людей, которые лично общались с Джорджем Соросом, напрямую говорили, что он будто не человек: немигающие глаза, отсутствие эмоций и мимики. В этом смысле Сорос-старший — живое воплощение конспирологических теорий про рептилоидов, — говорит Собянин.

По его словам, сын филантропа Алекс Сорос успешно продолжает руководить созданной отцом системой фондов, однако существенно отличается от основателя империи НКО.

Его сын Александр успешно подхватил управление проектами отца, однако у него есть недостаток для рептилоидов — не хватает злобы к людям по сравнению с отцом, — отмечает эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.