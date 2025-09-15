Звезда сериала «Вне игры» раскрыла, как познакомилась со своим возлюбленным Актриса Юсковец призналась, что встретила свою любовь во время работы

Актриса Василина Юсковец рассказала, что познакомилась со своим возлюбленным во время работы над творческим проектом. При этом, как сообщает «Леди Mail», звезда сериалов «Вне игры» и «Ивановы-Ивановы» не стала называть его имени. Артистка уточнила, что находится в отношениях уже больше полугода.

Мы познакомились, работая над одним творческим проектом, и вместе больше полугода. И это, пожалуй, максимум, который я могу рассказать о нем, — призналась Василина.

Ранее оперная певица Аида Гарифуллина опубликовала фото со своим мужем певцом Алексеем Воробьевым. Знаменитости нечасто показывают личную жизнь на публике, поэтому пост вызвал активное обсуждение среди подписчиков.