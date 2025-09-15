Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:47

Звезда сериала «Вне игры» раскрыла, как познакомилась со своим возлюбленным

Актриса Юсковец призналась, что встретила свою любовь во время работы

Василина Юсковец Василина Юсковец Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Василина Юсковец рассказала, что познакомилась со своим возлюбленным во время работы над творческим проектом. При этом, как сообщает «Леди Mail», звезда сериалов «Вне игры» и «Ивановы-Ивановы» не стала называть его имени. Артистка уточнила, что находится в отношениях уже больше полугода.

Мы познакомились, работая над одним творческим проектом, и вместе больше полугода. И это, пожалуй, максимум, который я могу рассказать о нем, — призналась Василина.

Ранее оперная певица Аида Гарифуллина опубликовала фото со своим мужем певцом Алексеем Воробьевым. Знаменитости нечасто показывают личную жизнь на публике, поэтому пост вызвал активное обсуждение среди подписчиков.

