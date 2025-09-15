Адвокат оценил перспективы иска на 1,5 млрд рублей против Пугачевой Адвокат Жорин: иск на 1,5 млрд рублей против Пугачевой оставят без рассмотрения

У иска на 1,5 млрд рублей против певицы Аллы Пугачевой, который подал юрист Александр Трещев, нет никаких перспектив, считает адвокат Сергей Жорин. По его мнению, которое приводит портал «Страсти», иск был подан для пиара и, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения.

Сказать, что у иска нет перспектив, — ничего не сказать. <…> Надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания; чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред; защищать «чувства» других без их согласия нельзя, — поделился Жорин.

Он отметил, что юристу вряд ли удастся получить деньги, тем более столь «фантастическую» сумму. По словам адвоката, Трещев просто хотел привлечь к себе внимание и у него это получилось.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве. Трещев уточнил, что высказывания Пугачевой о террористе как о «порядочном человеке» позволяют ему требовать от певицы компенсацию морального ущерба.