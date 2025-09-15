Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:08

Назван главный козырь Китая в экономической войне с НАТО

Китаист Котков назвал редкоземельные металлы стратегическим оружием КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Редкоземельные металлы являются стратегическим оружием Китая в условиях возможного экономического противостояния с блоком НАТО, заявил NEWS.ru китаист Кирилл Котков. По его словам, КНР занимает доминирующее положение в мире как по добыче, так и по потреблению этих критически важных ресурсов.

Китай давно уже оседлал целый ряд стратегически важных тем, в частности, электромобили и редкоземельные металлы. На сегодняшний день КНР — это крупнейший добытчик и потребитель редкоземельных металлов. Кроме того, китайцам принадлежит, по некоторым данным, до 90% патентов на технологии, связанные с переработкой этого сырья. Так что редкоземельные металлы сегодня — стратегическое оружие Китая, которым он уже не один раз пользовался, — пояснил Котков.

Он подчеркнул, что китайцы крайне неохотно делятся патентами на переработку сырья даже с ближайшими стратегическими партнерами. По словам эксперта, эта монополия позволяет Пекину вводить ограничения на экспорт редкоземельных металлов, оказывая тем самым давление на другие страны еще с 2012 года.

Проходили сообщения в прессе, не знаю, насколько им можно доверять, что когда был визит президента России [Владимира Путина] в Китай, то там поднимался вопрос о передаче технологий по редкоземельным металлом в РФ, КНР отказалась. Китай применяет ограничения на экспорт редкоземов еще с 2012–2013 годов. И сейчас Китай прибегает к тому же самому, потому что сегодня в электронной промышленности эти элементы используются довольно широко, — резюмировал Котков.

Ранее Китай предупредил западные компании, что наращивание запасов редкоземельных металлов может привести к еще большему дефициту на мировом рынке. Речь Пекина касалась в том числе магнитов, которые используют для производства электродвигателей и в других критически важных отраслях.

