15 сентября 2025 в 15:43

Боец СВО 20 км нес на себе под огнем ВСУ раненых сослуживцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский военнослужащий Александр Сумачаков, участвующий в специальной военной операции на Украине, 20 километров нес на себе раненых товарищей, информирует Regions.ru. Военнослужащему пришлось преодолевать такое расстояние в условиях непрерывного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

За свои действия на Сватовско-Купянском направлении он получил медаль «За отвагу». Также боец принимал участие в штурмовых операциях. В зону СВО мужчина прибыл в 2022 году. В настоящее время солдат продолжает выполнять свой долг на Краснолиманском направлении.

Ранее российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, пережил состояние клинической смерти и поделился воспоминаниями о том, как его душа пыталась выйти из тела. Полное восстановление после произошедшего заняло примерно пять месяцев, которые он провел в медицинских учреждениях.

До этого другой военнослужащий российских Вооруженных сил с позывным Охотник принял решение возвратиться в зону СВО, несмотря на перенесенные четыре клинические смерти и ампутацию ноги. Он сообщил, что пришел в себя уже в московском госпитале и первоначально не представлял, как будет жить дальше. Однако он поставил себе цель заново освоить ходьбу и продолжить службу.

