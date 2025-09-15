Украинского боксера отправили в колонию на 15 лет за теракт под Белгородом

Украинского боксера Андрея Приходько приговорили к 20 годам лишения свободы, признав его виновным в подрыве «Газели» с российскими военными в Белгородской области в 2023 году, сообщает ТАСС. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Назначить Приходько 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, — огласил приговор судья.

В срок наказания мужчине засчитают время, проведенное под стражей с момента задержания до вступления приговора в законную силу. Также с Приходько в доход РФ было взыскано около 13 тысяч рублей в виде расходов на органы следствия и чуть более 12 тысяч рублей на услуги адвоката.

Приходько признал вину в совершении преступлений, предусмотренных статьями о теракте, незаконном обороте оружия и контрабанде боеприпасов. Процесс по делу бойца «Кракена» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) длился почти месяц. Украинец участвовал в нем посредством видеосвязи из СИЗО-2 в Ростовской области.

