15 сентября 2025 в 13:29

Стало известно об одной просьбе посадившего самолет в поле пилота

Посадивший самолет в поле пилот Белов просит перенести суд в Омск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший командир воздушного судна авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов подал официальное ходатайство о переносе своего судебного процесса из Новосибирской области в Омск, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Данное дело связано с инцидентом аварийной посадки пассажирского лайнера на поле в сентябре 2023 года.

Поступившее в Барабинский районный суд Новосибирской области уголовное дело об аварийной посадке самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в Убинском районе направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства обвиняемого Белова об изменении территориальной подсудности и передаче уголовного дела в суд Омска, — проинформировали в ведомстве.

Основным аргументом защиты для изменения подсудности стало место проживания большинства фигурантов процесса. Подавляющее число потерпевших по данному уголовному делу, а также ключевые свидетели проживают на территории Омской области.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года с воздушным судном Airbus A320, выполнявшим рейс из Сочи в Омск. Экипаж был вынужден запросить аварийную посадку в Новосибирске из-за отказа одной из гидравлических систем самолета. Однако впоследствии из-за сложных погодных условий и риска полного исчерпания топлива командир принял решение совершить посадку на поле в Убинском районе.

На борту воздушного судна в тот момент находились 167 человек, включая шестерых членов экипажа и 23 ребенка. В результате грамотных действий пилотов удалось избежать жертв, а за медицинской помощью после посадки обратились лишь пять человек.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, инициированной из-за катастрофы Ан-24 в июле. В частности, ведомство направило в Росавиацию письмо, где названы причины для отзыва сертификата эксплуатанта ВС. Среди них указаны эксплуатация с нарушением требований, полеты без технического обслуживания, существенные недочеты в подготовке экипажей.

