15 сентября 2025 в 16:34

Терапевт назвала незаменимую ягоду, замедляющую старение

Терапевт Тен: ежевика за счет антоцианов замедляет когнитивное старение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежевика за счет обилия антоцианов замедляет когнитивное старение, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Зарема Тен. Кроме того, эта ягода улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также помогает контролировать уровень сахара в крови.

Многие знают, что ягоды полезны, но ежевика выделяется на общем фоне своими целебными эффектами, подтвержденными исследованиями. В первую очередь это защита мозга и когнитивного здоровья. Это одна из самых впечатляющих «суперспособностей» ежевики, — отметила Тен.

Она добавила, что витамин C в составе этой ягоды улучшает иммунитет и синтезирует коллаген, витамин K нормализует свертываемость крови, а витамин A улучшает зрение и состояние кожи. Витамины группы B поддерживают нервную систему и энергообмен.

Ежевика также богата минералами: марганец укрепляет кости и ускоряет метаболизм, калий регулирует давление. Кроме того, она содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая необходима для здорового пищеварения, заключила врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сохранить здоровье мозга и улучшить кровообращение помогут сезонные ягоды, такие как черника и смородина. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, также позволит поддержать мозговую активность.

