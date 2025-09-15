Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:32

Захарова раскрыла, как дипломаты России «вышли в ратный бой» за историю ВОВ

Захарова: МИД сохраняет память о ВОВ с помощью защиты мемориалов от вандалов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российские дипломаты предпринимают множество шагов для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, в том числе принимают участие в реконструкции мемориалов и памятников, а также защите их от вандалов, сообщила на пресс-конференции представитель МИД РФ Мария Захарова. Также в ведомстве ведут электронную картотеку снесенных памятников, передает слова дипломата корреспондента NEWS.ru.

Наше ведомство и <…> отдельные дипломаты <…> не просто участвовали в этом действительно настоящем ратном бою за нашу совместную историю. Сколько было сделано и делается каждый день — от ремонта и реконструкции мемориалов до просто физической сохранности, когда их сносят или пытаются осквернить вандалы. [Также предпринимается] ведение электронных карт снесенных памятников, возложение цветов, организация различных мероприятий в онлайн и офлайн-формате, — подчеркнула Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что на официальных сайтах российских миссий за рубежом также открыты специальные разделы о ВОВ. Благодаря интернет-ресурсам любой может ознакомиться с фотографиями и архивными материалами военного времени.

Ранее представитель МИД заявила, что сложившаяся в международных отношениях ситуация напрямую связана с событиями прошлого, а именно со Второй мировой войной. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами: «Что происходит?», «Чем завершится?» и «Что нужно делать?»

Мария Захарова
видео
ВОВ
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.