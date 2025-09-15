Захарова раскрыла, как дипломаты России «вышли в ратный бой» за историю ВОВ Захарова: МИД сохраняет память о ВОВ с помощью защиты мемориалов от вандалов

Российские дипломаты предпринимают множество шагов для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, в том числе принимают участие в реконструкции мемориалов и памятников, а также защите их от вандалов, сообщила на пресс-конференции представитель МИД РФ Мария Захарова. Также в ведомстве ведут электронную картотеку снесенных памятников, передает слова дипломата корреспондента NEWS.ru.

Наше ведомство и <…> отдельные дипломаты <…> не просто участвовали в этом действительно настоящем ратном бою за нашу совместную историю. Сколько было сделано и делается каждый день — от ремонта и реконструкции мемориалов до просто физической сохранности, когда их сносят или пытаются осквернить вандалы. [Также предпринимается] ведение электронных карт снесенных памятников, возложение цветов, организация различных мероприятий в онлайн и офлайн-формате, — подчеркнула Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что на официальных сайтах российских миссий за рубежом также открыты специальные разделы о ВОВ. Благодаря интернет-ресурсам любой может ознакомиться с фотографиями и архивными материалами военного времени.

Ранее представитель МИД заявила, что сложившаяся в международных отношениях ситуация напрямую связана с событиями прошлого, а именно со Второй мировой войной. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами: «Что происходит?», «Чем завершится?» и «Что нужно делать?»