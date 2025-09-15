«Газпром» добивается от Минфина налоговой щедрости Минфин обсуждает с «Газпромом» налоговые послабления с 2026 года

Минфин обсуждает с «Газпромом» и независимыми производителями газа поправки по снижению налоговой нагрузки, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. По его словам, изменения вступят в силу не ранее следующего года и будут увязаны с ростом тарифов, передает ТАСС.

«Газпром» должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки. Сами тарифные решения будут реализованы только со следующего года, — подчеркнул Сазанов.

Замминистра добавил, что обсуждение ведется с участием как представителей «Газпрома», так и независимых компаний. Предполагается, что газовая монополия получит часть доходов от индексации в виде налоговых послаблений.

Ранее Министерство финансов РФ разработало изменения в налоговое законодательство, направленные на освобождение «Газпрома» от уплаты налога за Nord Stream 2 AG. Компания является оператором газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Изменения планируется внести в законопроект, уже принятый в первом чтении.