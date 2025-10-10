Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере Энергетик Юшков: поставки газа в Иран выгодны для России и Азербайджана

Поставки российского газа в Иран через территорию Азербайджана являются взаимовыгодным проектом для всех участвующих сторон, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, такое сотрудничество позволяет балансировать зимние пики потребления в Иране и открывает для «Газпрома» дополнительные рынки сбыта.

Какое взаимодействие обсуждается между Россией и Азербайджаном? Это, в основном, транзит в Иран. Тут речь идет о нескольких миллиардах кубов в годовом выражении для того, чтобы балансировать зимние пики потребления газа в Иране. Там месторождения расположены в основном на юге, подземных хранилищ нет. Поэтому зимой, когда у них возрастает потребление, если вдруг холодает, то им приходится увеличивать добычу и прокачивать газ через всю страну. Чтобы этого не делать, они могут закупать газ у «Газпрома», который его прокачает через Азербайджан. Это выгодно для всех, — пояснил Юшков.

Он добавил, что существующая инфраструктура позволяет проводить эти поставки без особых проблем, так как необходимые газопроводы уже построены. По мнению энергетика, в перспективе, если объемы существенно возрастут, может возникнуть необходимость строительства новых мощностей.

В Азербайджане есть уже и газопроводы для прокачки газа «Газпромом» в Иран, поэтому тут особых проблем никаких не может возникнуть. Баку получит деньги за транзит, Тегеран получит газ в зимний период для балансировки своей системы, а «Газпром» получит дополнительные рынки сбыта. Конечно, в перспективе, если поставки будут расширяться, то, может быть, понадобятся новые газопроводы, — резюмировал Юшков.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что развитие транспортного коридора «Север — Юг» имеет стратегическое значение для Москвы и Баку. По словам военного политолога, данная инициатива благоприятно скажется на экономике обеих стран.