Илон Маск выделит миллион долларов на муралы в память об убитой украинке

Илон Маск выделит миллион долларов на муралы в память об убитой украинке

Американский предприниматель Илон Маск объявил в соцсети Х о выделении $1 млн (83 млн рублей) на создание муралов в память о 23-летней украинской беженке Ирине Заруцкой. Идея появилась после предложения главы компании Intercom Эогана Маккабе собрать средства на муралы в «значимых местах» США — он пообещал инвестировать $500 тысяч.

Я внесу один миллион долларов, — написал Маск.

Ирина Заруцкая погибла 22 августа от ножевых ранений в метро города Шарлотт. Главным подозреваемым в убийстве оказался 31-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.

Ранее предприниматель Илон Маск обвинил американские СМИ в расизме против белых из-за освещения убийства украинки. По его словам, ряд телеканалов замалчивал детали преступления из-за политической поддержки демократов.

В то же время президент США Дональд Трамп возложил ответственность за гибель украинки на демократическую партию. Политик связал преступление с их мягкой политикой в отношении рецидивистов.