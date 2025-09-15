Путин призвал минимизировать риски распространения опасных инфекций Путин: риски распространения опасных инфекций в России нужно свести к минимуму

Риски распространения опасных инфекций в России необходимо свести к минимуму, заявил президент Владимир Путин, открывая по видеосвязи новые объекты «санитарного щита». По его словам, от этого напрямую зависят здоровье людей и безопасность государства.

Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства, — сказал Путин.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали начало осени оптимальным временем для вакцинации от гриппа. В ведомстве отметили, что в первую очередь привиться следует тем, кто входит в группы риска, а именно беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями.

Оптимальным временем для вакцинации считаются сентябрь или октябрь. В этот период организм успевает выработать необходимый уровень защитных антител в течение 2–4 недель после введения препарата.

До этого терапевт Андрей Кондрахин заявил, что при новом штамме коронавирусной инфекции «стратус» в начале заболевания не наблюдается высокой температуры, в отличие от гриппа. По его словам, при коронавирусе происходит поражение верхних дыхательных путей, что проявляется в виде сильного кашля.