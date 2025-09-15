Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:44

Руководитель челябинского СК завершил службу

Глава СК России по Челябинской области Колбасин вышел на пенсию

Алексей Колбасин Алексей Колбасин Фото: t.me/su_skr74

Глава СУ СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин вышел на пенсию, сообщает со ссылкой на источник URA.RU. По словам собеседника агентства, он сначала ушел в отпуск в августе, а затем сразу оформил пенсию, отставка была согласована в центральном аппарате ведомства.

В августе Колбасин ушел в отпуск, из которого сразу вышел на пенсию, — сказал собеседник агентства.

Колбасин возглавлял управление с августа 2024 года. Он сменил на посту генерал-лейтенанта Петра Решетникова.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин организовал служебную проверку в отношении главы Следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина. Причиной стали сообщения в медиа о его возможной противоправной деятельности.

До этого сообщалось, что счета Колбасина были арестованы. По данным СМИ, на них находилось почти 4 млрд рублей. Журналисты напомнили, что глава регионального СК проходит ответчиком по делу основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова. В иске Генпрокуратуры РФ речь идет о такой же сумме, деньги должны взыскать со всех причастных к делу.

