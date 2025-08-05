Бастрыкин поручил проверить своего подчиненного после сообщений в Сети

Бастрыкин поручил проверить своего подчиненного после сообщений в Сети Бастрыкин организовал проверку главы челябинского СУ СКР Алексея Колбасина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин организовал служебную проверку в отношении главы следственного управления СК по Челябинской области Алексея Колбасина, сообщает пресс-служба ведомства. Причиной стали сообщения в медиа о его возможной противоправной деятельности.

А. И. Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата ведомства провести служебную проверку, тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что счета Колбасина были арестованы. Как сообщало издание URA.RU, на них находилось почти 4 млрд рублей. Журналисты напомнили, что глава регионального СК проходит ответчиком по делу основателя «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова. Издание отмечает, что в иске Генпрокуратуры РФ речь идет о такой же сумме, деньги должны взыскать со всех причастных к делу.

Ранее стало известно, что с 15 июля 67,25% акций «Южуралзолота» перешли в собственность государства через Росимущество. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, который касался передачи доли Струкова в ЮГК, а также 100% активов управляющей компании в доход государства.