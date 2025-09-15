Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:24

Разыскиваемый вор-рецидивист попался росгвардейцам в школе Москвы

В Москве задержали вора-рецидивиста из-за проникновения в школу через окно

Фото: t.me/GU_Moscow_Rosgvard

Мужчину задержали после проникновения в школу на Живописной улице в Москве, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Нарушитель оказался 30-летним приезжим, скрывавшимся от полиции за кражу ювелирных украшений в незапертой квартире.

Росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых учебных учреждений. Прибывшие на место прошествия стражи порядка выяснили у охранника, что неизвестный гражданин проник в школу через окно, — сказано в сообщении.

Ранее свадьба в Тюмени не состоялась из-за жениха, которого задержали у дверей загса. 34-летний мужчина украл 130 тысяч рублей из офиса и потратил их на подготовку к торжеству. Силовики задержали подозреваемого прямо перед церемонией. Украденные деньги ушли на костюмы, алкоголь и праздничный стол. Пара успела разослать приглашения и арендовать зал, но брак так и не был зарегистрирован. Против жениха возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Водителя автобуса в Москве до этого задержали за кражу забытой пассажиркой сумки с 200 тысячами рублей и ювелирными украшениями. Житель Подмосковья присвоил находку, продал украшения неизвестным и потратил деньги. Девушка пыталась найти автобус на конечной, но транспорт уже уехал.

