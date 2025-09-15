Разыскиваемый вор-рецидивист попался росгвардейцам в школе Москвы В Москве задержали вора-рецидивиста из-за проникновения в школу через окно

Мужчину задержали после проникновения в школу на Живописной улице в Москве, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Нарушитель оказался 30-летним приезжим, скрывавшимся от полиции за кражу ювелирных украшений в незапертой квартире.

Росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых учебных учреждений. Прибывшие на место прошествия стражи порядка выяснили у охранника, что неизвестный гражданин проник в школу через окно, — сказано в сообщении.

