В Грузии задержали «наследника алмазного магната» из Tinder

В Грузии задержали гражданина Израиля Симона Леваева за серию мошеннических преступлений, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2». По его данным, 35-летний мужчина в приложении для знакомств Tinder втирался к женщинам в доверие, представлялся наследником алмазного магната, а после обманывал их на крупные суммы денег. Стриминговый сервис Netflix из-за масштабов дела даже снял фильм «Мошенник из Tinder», основанный на реальных уголовных делах, связанных с Леваевым.

В аэропорту Батуми был арестован главный герой документального фильма Netflix «Мошенник из Tinder» и известный аферист, разыскиваемый Интерполом, — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что известного мошенника арестовали в аэропорту Батуми. В МВД подтвердили информацию о задержании Леваева.

