Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:44

В Грузии задержали «наследника алмазного магната» из Tinder

В Грузии задержали мошенника Леваева за серию обманов в Tinder

Симон Леваев Симон Леваев Фото: Социальные сети

В Грузии задержали гражданина Израиля Симона Леваева за серию мошеннических преступлений, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2». По его данным, 35-летний мужчина в приложении для знакомств Tinder втирался к женщинам в доверие, представлялся наследником алмазного магната, а после обманывал их на крупные суммы денег. Стриминговый сервис Netflix из-за масштабов дела даже снял фильм «Мошенник из Tinder», основанный на реальных уголовных делах, связанных с Леваевым.

В аэропорту Батуми был арестован главный герой документального фильма Netflix «Мошенник из Tinder» и известный аферист, разыскиваемый Интерполом, — говорится в материале.

Телеканал отмечает, что известного мошенника арестовали в аэропорту Батуми. В МВД подтвердили информацию о задержании Леваева.

Ранее сообщалось, что американка погибла после проклятия самопровозглашенного короля в британском лесу. Инцидент произошел в графстве Роксбургшир, где незаконно обосновалось афроамериканское племя во главе с самопровозглашенным королем Атехене, который является уроженцем Ганы.

Грузия
Батуми
задержания
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.