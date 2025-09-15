В одной из стран Прибалтики предложили вернуть обучение на русском языке

Представители движения «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» предложили вернуть обучение на русском языке в Эстонии, сообщила телерадиокомпания ERR. По словам его лидера Олега Гогина, необходимо сделать так, чтобы хотя бы одна школа приняла такое решение, тогда другие учреждения последовали бы ее примеру. Гогин добавил, что 70% русскоязычных детей не знают эстонского языка.

Важно попытаться сделать так, чтобы хотя бы одна школа восстановила обучение на русском языке, — сказал Гогин.

