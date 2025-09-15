Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:28

В одной из стран Прибалтики предложили вернуть обучение на русском языке

ERR: в Эстонии предложили восстановить обучение на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители движения «За отмену образовательной реформы и восстановление русскоязычного образования» предложили вернуть обучение на русском языке в Эстонии, сообщила телерадиокомпания ERR. По словам его лидера Олега Гогина, необходимо сделать так, чтобы хотя бы одна школа приняла такое решение, тогда другие учреждения последовали бы ее примеру. Гогин добавил, что 70% русскоязычных детей не знают эстонского языка.

Важно попытаться сделать так, чтобы хотя бы одна школа восстановила обучение на русском языке, — сказал Гогин.

Ранее сообщалось, что русский язык уверенно вошел в топ-5 самых востребованных языков планеты среди 12 ведущих. По данным комплексного анализа «Индекс-2021», опубликованного заведением, он уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому.

До этого в Госдуму РФ поступило предложение для борьбы с англицизмами и защиты русского языка выделять дополнительные средства из бюджета. Как заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, запреты ничего не дадут, поэтому необходимо вкладывать деньги в развитие отечественной культуры и поддержку языка.

Эстония
русский язык
школы
Прибалтика
