Раскрыто число участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Зрители на концерте во время финала всероссийского конкурса «Это у нас семейное» на территории мастерской управления «Сенеж»

Более 700 тыс. человек из всех российских регионов участвуют во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное», сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителям вручат 60 сертификатов по 5 млн рублей, а финалистам — путевки на путешествия по РФ.

Больше всего заявок на участие подали в Москве (более 53 тыс.), Санкт-Петербурге (более 49 тыс.) и Ставропольском крае (более 38 тыс.). Некоторые семейные команды пополнили родственники, живущие за границей, в частности в Казахстане, Киргизии, Белоруссии.

До 1 октября продлится дистанционный этап конкурса, финальным заданием которого станет тест на знание истории и культуры России. По его итогу определят полуфиналистов, которые представят свои регионы на следующем этапе. Финал конкурса пройдет 8 июля 2026 года.

29 мая стало известно, что за первые сутки свыше 13 тыс. человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное». По информации пресс-службы президентской платформы «Россия — страна возможностей», в числе участников есть и граждане России, поселившиеся в Китае, Индии, Киргизии, Белоруссии, Молдавии и Казахстане. При этом наибольшую активность проявили жители российской столицы (755 человек).