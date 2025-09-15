Дерматолог предупредил, чем опасны овощные маски для лица Дерматолог Павлова: маски для лица из овощей чреваты пигментными пятнами

Маски для лица с добавлением лайма, петрушки или сельдерея могут привести к пигментным пятнам при попадании на кожу солнечного света, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на дерматолога Татьяну Павлову. В худшем случае это грозит даже ожогами.

Эффект от домашних масок для лица кратковременен и никак не сопоставим с профессиональной и проверенной косметикой, подчеркнула Павлова. Кроме того, защитный кожный барьер в любом случае не пропускает полезные вещества из растительных продуктов.

Домашние маски на основе фруктов или овощей представляют особую опасность для людей с чувствительной кожей. Аллергики также входят в группу риска, заключила врач.

Дерматокосметолог Лианна Казарян ранее предупредила, что внезапное появление пигментных пятен может быть симптомом меланомы. По ее словам, если родинки изменяют форму, цвет и размер, то есть признаки злокачественного новообразования.