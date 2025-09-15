Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:19

Петербургский пенсионер придумал хитрую схему, как бесплатно получать еду

В Петербурге задержали пенсионера за изготовление фальшивых денег

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожилой мужчина попытался купить продукты, расплатившись поддельными банкнотами номиналом 5 тысяч рублей, сообщили представители петербургской полиции в Telegram-канале. Продавцы обратились в полицию, и стражи порядка быстро задержали афериста.

По словам подозреваемого, он печатал фальшивки на струйном принтере. Дома у него обнаружили еще семь поддельных купюр и лист бумаги, с которого он собирался вырезать новые. По факту преступления против пенсионера возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве на улице Новый Арбат Росгвардия задержала мужчину, который пытался оплатить покупки сувенирными купюрами «банка приколов». В результате его действий пострадали как минимум два кассира. Задержанным оказался 30-летний житель Ростовской области. Мужчина отказался объяснять мотивы своих поступков. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Кроме того, в Санкт-Петербурге Василеостровский суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы за мошенничество на 5 млн рублей в отношении пенсионерки. Для совершения преступления он использовал поддельные документы.

полиция
деньги
фальшивомонетчики
пенсионеры
Cанкт-Петербург
